L' amica geniale in bici con i Cicloverdi Fiab Napoli

Nell'ambito della rassegna del Comune di Napoli Vespero napoletano Fiab Napoli Cicloverdi organizza L’ AMICA GENIALE” una ciclopasseggiata di tipo letterario: percorreremo la città in bicicletta per scoprire, attraverso i testi di Elena Ferrante, le sensazioni e le emozioni di una Napoli antica e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Giffoni55: La nostra video intervista esclusiva a Irene Maiorino, da L'amica geniale a Portobello

Irene Maiorino: “Ruoli come Lila de L’amica geniale sono come il vero amore, capitano una volta”

Mare Fuori 6 si gira nello stesso Rione de L’Amica Geniale: partite le riprese, ecco le location a Napoli

- "Non è pazzia, Dede, è dolore". - "Non ha mai pianto una lacrima". - "Le lacrime non sono il dolore". -"Sì, ma senza le lacrime chi ti assicura che il dolore c'è?". - "C'è e spesso è un dolore ancora più grande." L'amica geniale

L'Amica Geniale, nuovo adattamento per la Turchia - La storia, ambientata negli anni '50 e destinata a durare nel tempo, non è solo una rappresentazione di Napoli e del dopoguerra italiano, ma tocca temi universali come la dignità femminile, ... Scrive ilmattino.it