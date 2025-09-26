L' amaro del Folpo sta facendo la storia di Noventa

C’è un filo che unisce passato e presente, tradizione e innovazione, radici e futuro. Quel filo oggi profuma di erbe e spezie e porta il nome di Amaro del Folpo, il “liquore de Noenta” che festeggia con orgoglio le sue prime 5mila bottiglie vendute. Ciascuna con il sapore e il sentore della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

L'amaro del Folpo sta facendo la storia di Noventa - L’idea di un liquore che non fosse solo buono, ma in qualche modo rappresentativo di un’intera comunità, prende forma nel 2017 durante un workshop promosso dalla Regione Veneto e dal Distretto del Com ... Lo riporta padovaoggi.it