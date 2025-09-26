L’alta pasticceria italiana trasforma Milano in un salotto del gusto | AMPI porta in piazza dei Mercanti un’installazione da record
Milano si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'autunno gastronomico italiano. Il prossimo 5 ottobre, dalle 10 alle 20, Piazza dei Mercanti diventerà il palcoscenico di "Nobile Dolcezza", un'iniziativa senza precedenti che vedrà protagonista l'eccellenza della pasticceria italiana attraverso un'installazione monumentale che promette di lasciare il segno nella memoria collettiva della città. L' Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI), sotto la guida del presidente Salvatore De Riso, ha orchestrato un evento che va oltre la semplice degustazione, trasformandosi in una vera e propria esperienza culturale dove l'arte dolciaria dialoga con il design, la moda e persino la gioielleria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: alta - pasticceria
Aromacademy di Davide Malizia compie 10 anni. Il polo per l'alta pasticceria
A Tokyo ha inaugurato il Marni Cafè, dedicato al design e all’alta pasticceria
A cena a “LA BRACE FOOD EXPERIENCE “ il maestro di Alta Pasticceria Iginio Massari - facebook.com Vai su Facebook
L’alta pasticceria italiana trasforma Milano in un salotto del gusto: AMPI porta in piazza dei Mercanti un’installazione da record - Quando la pasticceria diventa arte: il 5 ottobre Milano accoglie "Nobile Dolcezza", l'evento che celebra i maestri dolciari italiani con una spettacolare tavola imperiale di 20 metri ... Segnala ilgiorno.it