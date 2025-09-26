L’alta pasticceria italiana trasforma Milano in un salotto del gusto | AMPI porta in piazza dei Mercanti un’installazione da record

Milano si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'autunno gastronomico italiano. Il prossimo 5 ottobre, dalle 10 alle 20, Piazza dei Mercanti diventerà il palcoscenico di "Nobile Dolcezza", un'iniziativa senza precedenti che vedrà protagonista l'eccellenza della pasticceria italiana attraverso un'installazione monumentale che promette di lasciare il segno nella memoria collettiva della città. L' Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI), sotto la guida del presidente Salvatore De Riso, ha orchestrato un evento che va oltre la semplice degustazione, trasformandosi in una vera e propria esperienza culturale dove l'arte dolciaria dialoga con il design, la moda e persino la gioielleria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

