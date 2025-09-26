L’allarme di Dalla Chiesa | Il rischio mafia permane Ma Sala | Ottimo accordo
Il sindaco Giuseppe Sala, di prima mattina, ostenta tranquillità: "Il Comitato legalità e contrasto criminalità organizzata del Comune ha rilevato criticità sui titolari effettivi dell’operazione San Siro e sulla capacità di spesa di Milan e Inter? Non credo siano osservazioni invalicabili ma sono osservazioni giuste. La vicesindaco Anna Scavuzzo sta parlando con il professor Dalla Chiesa. Ci stiamo lavorando". Un’ora dopo, però, il presidente del Comitato, Nando Dalla Dalla Chiesa, durante la commissione consiliare Antimafia sulla delibera che prevede la cessione del Meazza e dell’area limitrofa ai club, premette che sulla questione dei titolari effettivi delle società calcistiche e su altre questioni legate all’accordo tra Giunta comunale e club, dalla Scavuzzo e dal legale del Comune nella trattativa con i club Alberto Toffoletto "non ci sembra ci sia stata una risposta adeguata". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
San Siro: Dalla Chiesa, rischio mafia permane a monte e a valle - "Come Comitato non ci sembra che ci sia stata una risposta adeguata da parte dell'amministrazione, se non buone intenzioni e auspici. msn.com scrive
