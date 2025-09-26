L’Aia due diciassettenni in arresto per spionaggio usa e getta a favore di Mosca Cosa sappiamo

Due ragazzi olandesi di 17 anni sono stati arrestati all’Aia con l’accusa di spionaggio a favore della Russia. Al centro della loro attività, un Wi-Fi sniffer, dispositivo capace di intercettare passivamente il traffico di dati che viaggia sulle reti wireless. Una modalità non sofisticata, ma rivelatasi uno strumento utile che li avrebbe resi potenziali agenti usa e getta a favore di Mosca. Secondo la procura olandese uno dei due resterà in custodia cautelare per altre due settimane, mentre l’altro è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’arresto è arrivato dopo una segnalazione dei servizi di intelligence (Aivd). 🔗 Leggi su Formiche.net

