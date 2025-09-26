L’agguato in centro storico Ex sindaco colpito con una sedia | Aggressore fuori un’ora dopo

di Rossella Conte Una serata in centro a Firenze si è trasformata in un incubo per Alessio Calamandrei, ex sindaco di Impruneta. In via Martelli, nella notte tra martedì e mercoledì, ha assistito a una scena che lo ha spinto a intervenire. Un uomo italiano di 32 anni, in evidente stato di alterazione, ha scagliato una bottiglia contro il portone della chiesa di San Giovannino dei Padri Scolopi, poi ha rovesciato due cestini dei rifiuti continuando a urlare insulti. "Non riesco a girarmi dall'altra parte" racconta Calamandrei. Ha chiamato il 112 e ha iniziato a seguire il responsabile descrivendo tutto in diretta.

