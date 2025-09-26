"La morte di Franca credo appaia a tutti noi come qualcosa che non ha senso. Una tragedia inaspettata che scaturisce da un’altra tragedia". Silenzio e lacrime mentre don Giuseppe Nichetti parla davanti alla bara coperta di rose bianche, dentro la chiesa di Sant’Apollinare a Baggio dove ieri si è celebrato l’addio a Francesca, detta Franca, Manno, morta a 83 anni schiacciata da un vicino settantenne aspirante suicida che si è lanciato dal quarto piano prendendola in pieno la sera di domenica 14 settembre. L’uomo si è salvato (ha una denuncia a piede libero per omicidio colposo ) ma la vita l’ha tolta a lei, che in quel momento si trovava a passare nel cortile condominiale di via Fratelli di Dio 11 dopo essere andata nel box a prendere l’acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'addio a Francesca Manno: "Non sarai vento inafferrabile"