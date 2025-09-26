lacrime e abbracci san giuliano terme ricorda jacopo gambini

Pisa, 26 settembre 2025 – Lacrime, abbracci, commozione, dolore. Così San Giuliano Terme ricorda Jacopo Gambini, lo studente 17enne morto nel tragico schianto in moto mercoledì scorso a Pisa insieme al 16enne Leonardo Renzoni. Questa sera, circa quattrocento persone si sono riunite nella parrocchia di San Giovanni Evangelista ad Arena Metato, nel comune di San Giuliano Terme, per la veglia in memoria del giovane. In una chiesa piena di compagni di scuola, amici, genitori, parenti e tutti coloro che hanno voluto essere presenti, è stata celebrata la vita di Jacopo. Tra i singhiozzi e i volti rigati dalle lacrime, una delle professoresse di Jacopo ha letto un ultimo messaggio, ricordando la bellezza dei “limpidi e bellissimi occhi d’angelo”, le chiacchiere con i compagni di banco, i sorrisi che ha strappato, il casco che voleva tenere sempre sul banco come bene prezioso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

