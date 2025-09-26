L’accusa di Malan FdI | Paracetamolo e vigile attesa inutili o dannosi contro il Covid lo dice la scienza

“Non sto combattendo alcuna guerra contro il paracetamolo. Se gli studi scientifici dimostrassero che il farmaco è utile contro il Covid sarei ben contento, ma dicono il contrario”. Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia e membro della commissione d’inchiesta sul Covid, ammonisce: “Non capisco il motivo per cui siano stati ignorati e perché il Comitato tecnico-scientifico abbia continuato a raccomandare fino al 2022 il mix paracetamolo e vigile attesa ai malati di Covid”. Esattamente, quali risultati hanno dato gli studi a cui lei si riferisce? “Nel 2020 è uscito in Germania il primo studio randomizzato, riportato dalla piattaforma Pub-Med, lo standard internazionale, che dava risultati molto negativi sull’uso del paracetamolo contro il Covid: morivano più le persone cui veniva somministrato rispetto ai malati a cui non veniva dato nulla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

