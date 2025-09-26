L’accusa | Bitume alla briglia di San Niccolò La risposta | Ripristinato come prima

Dopo il cubo nero, una nuova polemica corre sui lungarni. Massimo Sabatini, consigliere comunale della Lista civica Eike Schmidt, segnala come sia stata eseguita una colata di bitume durante i lavori in corrispondenza della briglia di San Niccolò, "nell'ambito dei lavori per la centralina. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: accusa - bitume

