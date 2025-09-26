Laboratorio di scrittura Lo Straordinario nell' ordinario

Tornano i laboratori di creatività scrittoriale del giovedì sera a Lecco, a cura del giornalista Stefano Bolotta. Un percorso strutturato su quattro laboratori al giovedì sera, ogni quindici giorni, da ottobre a fine novembre, in cui verrà proposta un'attività che spazia fra tutte le. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: laboratorio - scrittura

Dai diari con lucchetto di una volta agli smartphone che rubano l’intimità: non scriviamo più per noi stessi. Un laboratorio di scrittura terapeutica diventa per una nostra giornalista l’occasione per ritrovare la propria voce

Torna il laboratorio di scrittura creativa: a lezione da Paola Alberti

Laboratorio di "Scrittura Zen" a Lecco

Roma. Laboratorio di scrittura e di lettura del Codice Braille in presenza L'Istituto Statale "Augusto Romagnoli" di Roma di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista ha organizzato un Laboratorio di scrittura e di lettura del Codice Braille. Il Labor - facebook.com Vai su Facebook

Laboratorio di scrittura "Lo Straordinario nell'ordinario" - Tornano i laboratori di creatività scrittoriale del giovedì sera a Lecco, a cura del giornalista Stefano Bolotta. Da leccotoday.it

Laboratori per tutti alla Biblioteca del Comune di Jerago con Orago: Arte, Scrittura Creativa e Arteterapia - Inizia un nuovo ciclo di eventi e workshop per bambini, adolescenti, giovani adulti e caregiver, nell'ambito del progetto "Una finestra sull’immaginario" ... Riporta varesenews.it