Laboratorio di lettura per bambini Saltatempo Prendiluna e gli altri Omaggio illustrato a Stefano Benni

Cataniatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saltatempo, Prendiluna e gli altri. Omaggio illustrato a Stefano Benni. Il laboratorio darà modo ai bambini di conoscere il grande genio della letteratura con la lettura di alcuni brani tratti dai suoi libri più famosi. Ispirato dalla propria immaginazione, ogni partecipante darà forma ai. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: laboratorio - lettura

Aperibimbo | Lettura animata e laboratorio creativo per bambini a Pontedera

Dal 12 al 14 settembre, alla Triennale di Milano, torna Il Tempo delle Donne, un vero laboratorio collettivo dove il protagonismo femminile non è "tema", ma punto di partenza per una lettura più ampia del cambiamento sociale

"Sull'orlo di una crisi", laboratorio di lettura e drammatizzazione: prova gratuita

Letture a tema e pentolaccia alla biblioteca Beghi. Un laboratorio di creazioni magiche per i bambini - Durante il laboratorio si realizzerà una creazione artistica con lettura a tema e giochi. Come scrive lanazione.it

Letture per bambini in biblioteca - La biblioteca comunale di Marzabotto offre quattro appuntamenti per i lettori più giovani e le loro famiglie. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Laboratorio Lettura Bambini Saltatempo