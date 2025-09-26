L’abbiamo trovata Ritrovata la 12enne scomparsa | dov’era perché si è allontanata da casa

“È lei”. Sono le parole con le quali poco fa è stato dato l’annuncio sul caso di Aurora Lezzi, la ragazzina di 12 anni scomparsa da Lecce. Da ieri mattina, 25 settembre, non si avevano più notizie di lei: era uscita dalla sua casa nel quartiere Santa Rosa per andare a scuola, ma in classe non era mai arrivata. La madre, disperata, aveva sporto denuncia ai carabinieri e lanciato un appello pubblico sui social. Secondo le prime informazioni, la ragazza aveva con sé solo pochi effetti personali: i documenti, l’abbonamento SGM, circa 90 euro presi dal portafoglio della madre e il cellulare, che però risultava spento e quindi non localizzabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it