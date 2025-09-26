Aprite il cassetto dei ricordi e viaggiate nel passato. Non molto, in realtà. Di appena tre anni. E arriverete all’ultimo incrocio in serie B tra Modena e Pescara, non esattamente una partita come le altre, non proprio un appuntamento per cuori deboli. Esistono momenti destinati a diventare iconici nell’economia di una stagione, momenti decisivi che indirizzano e costruiscono un successo: così fu per i canarini di Attilio Tesser quel 28 febbraio 2022. Il duello verso la promozione diretta in cadetteria si stava facendo sempre più agguerrito, la Reggiana tallonava il Modena, capolista del girone B, e ogni minimo passo falso voleva dire offrire all’avversario la possibilità di ribaltare tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La 'zampata' di Minesso. Un gol da storia gialloblù