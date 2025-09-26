La VR46 svela le trattative e mette in imbarazzo Ducati | Ecco perché Alex Marquez avrà la GP26

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pablo Nieto rivela che la VR46 ha rifiutato la Ducati GP26 per Franco Morbidelli. Così Alex Marquez e Gresini hanno ricevuto la moto ufficiale per la MotoGP 2026: un retroscena imbarazzante per la casa di Borgo Panigale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vr46 - svela

Cerca Video su questo argomento: Vr46 Svela Trattative Mette