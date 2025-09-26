La Volta Buona pagelle del 26 settembre | come restare giovani 8 nessuno tocchi il vino 4

Nel salotto di Caterina Balivo si torna a parlare di salute e benessere, con riferimenti al mondo Vip e consigli che valgono per tutti. Come ci si può avvicinare all’eterna giovinezza? Ecco il focus della puntata del 26 settembre che, come al solito, propone svariati ospiti del mondo della televisione. Come restare giovani. Voto: 8. Premesso che nessuno crede alla fonte dell’eterna giovinezza, cosa è possibile fare per aiutare il proprio corpo a tutelarsi al meglio? In studio il Professor Silvio Garattini ha offerto quattro consigli: mangiare poco;. camminare per 5 km al giorno;. non assumere farmaci inutili;. 🔗 Leggi su Dilei.it

