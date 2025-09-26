La Volta Buona pagelle del 26 settembre | come restare giovani 8 nessuno tocchi il vino 4
Nel salotto di Caterina Balivo si torna a parlare di salute e benessere, con riferimenti al mondo Vip e consigli che valgono per tutti. Come ci si può avvicinare all’eterna giovinezza? Ecco il focus della puntata del 26 settembre che, come al solito, propone svariati ospiti del mondo della televisione. Come restare giovani. Voto: 8. Premesso che nessuno crede alla fonte dell’eterna giovinezza, cosa è possibile fare per aiutare il proprio corpo a tutelarsi al meglio? In studio il Professor Silvio Garattini ha offerto quattro consigli: mangiare poco;. camminare per 5 km al giorno;. non assumere farmaci inutili;. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: volta - buona
LA VOLTA BUONA: TANTI OSPITI VIP E NOVITÀ PER CATERINA BALIVO. ECCO TUTTI I DETTAGLI
Decreto Flussi, forse è la volta buona: l’Oim plaude al governo di Giorgia Meloni. “Politica audace e lungimirante”
GRANDE FRATELLO: LA STORICA DECISIONE DI CANALE 5. SARÀ DAVVERO LA VOLTA BUONA?
Lina Sastri. . Oggi, a La volta buona, un ricordo di Claudia Cardinale dal Teatro San Carlo di Napoli, dove sono in prova con il mio spettacolo ASSUNTA, tratto dalla novella originale "Assunta Spina" di S. Di Giacomo di cui curo anche la riduzione e la regia, ch - facebook.com Vai su Facebook
La Volta Buona (@voltabuonarai) on X - X Vai su X
La Volta Buona, pagelle del 26 settembre: come restare giovani (8), nessuno tocchi il vino (4) - Ecco il focus della puntata del 26 settembre che, come al solito, propone svariati ospiti del mondo della televisione. Lo riporta dilei.it
La Volta Buona, dal 22 al 26 settembre nuove storie con Caterina Balivo su Rai 1 - Nuova settimana di La Volta Buona dal 22 al 26 settembre: Caterina Balivo accoglie Miss Italia Katia Buchicchio, YuYu, Lucia Mascino ed Enzo Avitabile. Riporta lifestyleblog.it