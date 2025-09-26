«Buonasera signori», dice un uomo intento a fumare nei ballatoi del cortile interno di un ostello. «Se suonano le sirene non dovete preoccuparvi», spiega in un italiano arrugginito, ma gioviale: «Qui a Lviv non dovete scendere nei rifugi». L’uomo si chiama Igor e sta accogliendo una decina di volontari italiani che si sono mobilitati da tutta Italia per portare solidarietà agli abitanti di Kharkiv, la più grande città ucraina nella regione orientale del Paese a non essere caduta sotto l’occupazione russa. « State andando a Kharkiv?», dice Igor con un sussulto, mentre si fa scuro in volto. «Mamma mia! Quando andate lì guardate sempre in cielo», prosegue, e mima i droni kamikaze che attaccano in continuazione la città. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “La vita qui è un inferno”: viaggio nel cuore di Kharkiv, città-simbolo della resistenza in Ucraina