La vita privata di Samuele Cavallo | l'amore per la fidanzata Elisa Angelini e la figlia Isabel
Samuele Cavallo è uno dei volti più noti di Un posto al Sole, la soap di Rai3 in cui interpreta Samuel. Da circa sei anni è fidanzato con Elisa Angelini, dalla quale nel 2022 ha avuto una bambina: Isabel. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: vita - privata
Figlia di milly carlucci: curiosità e vita privata di una star nascente
Anna Falchi: età, vita privata, carriera e segreti della conduttrice Rai
Nancy Brilli racconta la sua evoluzione tra vita privata e professionale
ICYMI: Una vita privata movimentata per una donna consapevole che ha sempre scelto con libertà. Dal trauma, giovanissima, di un abuso, al lungo sodalizio con il regista napoletano. “Alain? Visconti lo spinse a corteggiarmi” - facebook.com Vai su Facebook
La vita privata di Claudia Cardinale: il rapimento, il figlio nato da una violenza e l'amore con Cristaldi e Squitieri - X Vai su X
La vita privata di Samuele Cavallo: l’amore per la fidanzata Elisa Angelini e la figlia Isabel - Samuele Cavallo è uno dei volti più noti di Un posto al Sole, la soap di Rai3 in cui interpreta Samuel. Riporta fanpage.it
Samuele Cavallo viene da Amici? Ecco la vita privata dell’attore: la moglie, i figli e le canzoni - Samuele Cavallo è un attore molto apprezzato, ma anche un ottimo cantante: sapete tutto su di lui? Scrive donnapop.it