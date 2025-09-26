La vita privata di Peppe Quintale | età compagna ex moglie figlio dieta

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Risata contagiosa e un’ironia che lo ha reso familiare al pubblico televisivo degli anni Novanta: Peppe Quintale è un conduttore, comico, inviato ed ex animatore di serate, che ha legato il suo nome a programmi cult come "Le iene" e "Quelli che il calcio". Ma la sua vita non si è fermata alla. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vita - privata

Figlia di milly carlucci: curiosità e vita privata di una star nascente

Anna Falchi: età, vita privata, carriera e segreti della conduttrice Rai

Nancy Brilli racconta la sua evoluzione tra vita privata e professionale

Peppe Quintale, chi è la moglie Nicoletta Biancardi / “Meriti ogni bene per la donna che sei” - Peppe Quintale è sposato con Nicoletta Biancardi ma non si conoscono molte cose sui due che tengono molto alla loro privacy. Segnala ilsussidiario.net

vita privata peppe quintaleChi è Peppe Quintale, concorrente Tale e Quale Show 2025/ La dieta che gli ha fatto perdere 40 chili - L'uomo ha perso 40 kg in un anno e lo ha fatto senza delle vere privazioni. Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Vita Privata Peppe Quintale