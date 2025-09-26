La vita privata di Christian | il matrimonio finito con Dora Moroni e il figlio Alfredo nato dal loro amore

Christian e Dora Moroni si sono incontrati nel 1985, dopo una prima collaborazione professionale, si innamorarono per sposarsi nel 1986 e dal loro matrimonio nacque Alfredo. I due, poi, si separarono nel 2007, ma diversi anni dopo tornarono a lavorare insieme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

