. Domani, a partire dalle 15, il PalaSanpro di San Prospero di Correggio ospiterà la 1ª edizione del torneo giovanile dedicato all’allenatore della società biancoblu, scomparso nell’aprile scorso a soli 59 anni. La società ospitante affronterà l’ Heron: un incrocio non dettato dal caso, ma dal fatto che Lodi fosse residente proprio a Bagnolo. Nel pomeriggio si sfideranno le varie squadre dei due settori giovanili: dapprima, alle 15, le Under 13, seguite alle 16,30 dalle Under 14, mentre alle 18 sarà la volta delle Under 18 (foto). Tutte le partite si giocheranno sulla distanza dei 4 set, e, al termine, sarà dichiarata vincente chi, tra Virtus e Heron, avrà conquistato il maggior numero di parziali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Virtus Correggio ricorda Roberto Lodi