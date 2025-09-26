Seconda vittoria in altrettante gare e un piede e mezzo nei quarti di Coppa Toscana di C1. Battendo 3-1 in casa la Virtus Poggibonsi, infatti, la Vigor Fucecchio può ora permettersi di perdere anche con 5 reti di scarto nella terza e ultima giornata del girone eliminatorio con il Futsal Sangiovannese, in programma lunedì 13 ottobre. In caso di arrivo a pari punti di tre squadre (ne passano due) il primo criterio di cui si terrà conto è la differenza reti e i fucecchiesi sono attualmente a più otto contro il meno tre dei valdarnesi. Tornando al match contro la Virtus Poggibonsi, la squadra di Perretta non ha giocato su ritmi alti, a causa del gran caldo, ma ha comunque saputo prima indirizzare la sfida con una doppietta di Zito e poi metterla in ghiaccio con la rete di Fejzaj. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Vigor Fucecchio a caccia della Coppa