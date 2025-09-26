La vendita di San Siro è stata rinviata a lunedì Fischi a Scavuzzo numeri ancora in bilico

Come da previsioni, il voto sulla vendita dello stadio di San Siro è rimandato a lunedì 29 settembre, quando si andrà avanti a oltranza, fino alla votazione della delibera e relativi emendamenti (per ora una quarantina, ma aumenteranno). Con un occhio alla mezzanotte tra il 30 settembre e il 1°. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: vendita - siro

San Siro, scossoni politico-sportivi: il consigliere del Pd e presidente dei tifosi rossoneri a Palazzo Marino dice “no” alla vendita del Meazza

San Siro, la giunta Sala dà il via libera alla vendita. Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste

La vendita di San Siro, l’allarme del sindaco: “Europei, Milano a zero. Roma avrà due stadi”

Vendita San Siro, la delibera arriva in Consiglio tra polemiche e fischi. Scavuzzo: “Nuovo capitolo” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/25/news/vendita_san_siro_esame_delibera_consiglio_comunale_polemiche_stadio-424870501/?ref=twhl… - X Vai su X

San Siro, domani il dibattito in Consiglio comunale sulla vendita: ecco cosa filtra - facebook.com Vai su Facebook

Vendita di San Siro, la corsa dell'amministrazione a ritoccare la delibera e convincere gli indecisi: due voti in bilico, lunedì il verdetto - La delibera sulla vendita dello stadio e delle aree circostanti sarà votata lunedì dopo un dibattito a oltranza. Da msn.com

San Siro il voto in Consiglio lunedì, ma la vendita adesso è a un passo - Non è esclusa ora la possibilità che venga recepita qualche proposta. Scrive milano.repubblica.it