La vendita di San Siro è stata rinviata a lunedì Fischi a Scavuzzo Il dibattito
Come da previsioni, il voto sulla vendita dello stadio di San Siro è rimandato a lunedì 29 settembre, quando si andrà avanti a oltranza, fino alla votazione della delibera e relativi emendamenti (per ora una quarantina, ma aumenteranno). Con un occhio alla mezzanotte tra il 30 settembre e il 1°. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
San Siro, scossoni politico-sportivi: il consigliere del Pd e presidente dei tifosi rossoneri a Palazzo Marino dice “no” alla vendita del Meazza
San Siro, la giunta Sala dà il via libera alla vendita. Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste
La vendita di San Siro, l’allarme del sindaco: “Europei, Milano a zero. Roma avrà due stadi”
San Siro il voto in Consiglio lunedì, ma la vendita adesso è a un passo - Non è esclusa ora la possibilità che venga recepita qualche proposta. Come scrive milano.repubblica.it
La vendita di San Siro in Consiglio comunale, seduta al via tra le polemiche: «Serve rispetto». Scavuzzo fischiata in aula - Come ampiamente previsto, si è aperta tra le polemiche di una parte della maggioranza e dell'opposizione la seduta del Consiglio comunale di Milano dedicata alla delibera sulla vendita dello stadio di ... Scrive milano.corriere.it