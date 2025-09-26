La vendita di San Siro è stata rinviata a lunedì Fischi a Scavuzzo Il dibattito

Come da previsioni, il voto sulla vendita dello stadio di San Siro è rimandato a lunedì 29 settembre, quando si andrà avanti a oltranza, fino alla votazione della delibera e relativi emendamenti (per ora una quarantina, ma aumenteranno). Con un occhio alla mezzanotte tra il 30 settembre e il 1°. 🔗 Leggi su Milanotoday.it