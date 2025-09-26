La Ue taglieggia i contadini Pronta la rivolta
Nel nuovo bilancio europeo saranno drasticamente diminuiti i sussidi agli agricoltori: la Coldiretti inizia oggi la «protesta del grano». Pac falciata del 20% e ridotta a un fondo unico che avvantaggia i grandi latifondisti del Nord Europa. L’Italia guida la fila dei contrari. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: taglieggia - contadini
