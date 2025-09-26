La Turchia si allontana dalla Russia con nuovi accordi sul gas sperando di ottenere il favore di Trump

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato la Turchia a smettere di acquistare petrolio dalla Russia. L’incontro nello Studio Ovale si è concluso senza alcun impegno concreto a revocare le sanzioni statunitensi alla Turchia o a vendere i moderni caccia F-35, sebbene Trump abbia espresso ottimismo su entrambe le questioni. Per anni alla Turchia è stato impedito di acquistare F-35 statunitensi. Nel 2019 è stata espulsa da un programma in cui produceva componenti per l’aereo da guerra, dopo aver acquisito sistemi di difesa aerea dalla Russia. Insieme a India e Cina, la Turchia è tra i maggiori clienti di Mosca per le esportazioni di petrolio e gas e i dati mostrano che il volume di gas russo che ha raggiunto l’Europa attraverso la Turchia è aumentato di oltre il 26% all’inizio di quest’anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La Turchia si allontana dalla Russia con nuovi accordi sul gas, sperando di ottenere il favore di Trump

In questa notizia si parla di: turchia - allontana

Le anticipazioni dalla Turchia de La notte nel cuore: https://blstg.news/eViA/ Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, la tensione raggiunge l’apice: il piccolo Mesut accuserà Esat di quanto accaduto a Esma, che ha provato a farsi del male, e, travo - facebook.com Vai su Facebook

Russia, in Ucraina 35.000 nuovi soldati ogni mese. Il reclutamento fondato su tariffario alle stelle e propaganda - La Russia non ha mai smesso di arruolare nuovi soldati: secondo le stime del vice capo dell'intelligence militare di Kiev, il generale Vadym Skibitsky, dall'inizio del 2025 sarebbero 280. Lo riporta ilmessaggero.it

Zelensky, nuovi colloqui Russia-Ucraina mercoledì - Russia e Ucraina terranno nuovi colloqui di pace mercoledì, ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky, a seguito di due precedenti round che hanno fatto scarsi progressi nel processo di pace. Secondo ansa.it