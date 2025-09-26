La terza squadra di Roma | l' Ostiamare e il grande sogno di De Rossi

Tre vittorie in tre partite e la vetta della classifica in serie D: si sogna in grande grazie al progetto dell'ex azzurro, in una zona con un bacino d'utenza di oltre 200mila abitanti, numeri da fare invidia a molti club di A.

Ostiamare juniores campioni, De Rossi: "Dobbiamo essere un sostegno per Roma e Lazio" - I suoi ragazzi hanno infatti vinto il campionato Juniores e oggi sono stati premiati in Campidoglio nella Sala

De Rossi: "L'Ostiamare deve ambire a essere un sostegno per Roma e Lazio" - Daniele De Rossi, proprietario dell'Ostiamare, è stato premiato in Campidoglio insieme ai calciatori dell'Under 19, diventati campioni d'Italia, e ha rilasciato qualche dichiarazione ai media presenti ... Segnala tuttomercatoweb.com