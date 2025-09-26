La tendenza Organze piumaggi petali Nel ’700 con Max Mara
C’è qualcosa di irresistibilmente beffardo nel fatto che, mentre il mondo sembra avviato a un sequel di Les Misérables, la moda scelga l’ispirazione nel secolo più frivolo: il Settecento. Il revival settecentesco non brilla solo sulle passerelle, ma si insinua anche sui social e nell’immaginario collettivo. Un report Pinterest certifica l’esplosione: le ricerche Rococò sono aumentate del 5465%. Trionfa un’estetica fatta di leggerezza, artificio e rivoluzione sotterranea. Persino il red carpet veneziano si è trasformato in un salotto rococò, con Alba Rohrwacher che ha incarnato la tensione tra passato e presente indossando un abito ispirato alle strutture a panier. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: tendenza - organze
