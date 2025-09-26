La tassa per i cani di Bolzano fa il giro del mondo la pagheranno residenti e turisti | Più sacchettini e aree per animali

Sta facendo discutere il globo intero la proposta di un’assessore di Bolzano di tassare i cani: ecco costa sta accadendo e perché si vuole introdurre la misura. “ Un Comune potrebbe richiedere il pagamento di una tassa per portare i cani in città ”, si legge oggi sul New York Times. “ È inevitabile che venga applicata una tassa turistica sui cani ”, commenta la Cnn. “ Una provincia italiana valuta una tassa sui cani in visita ”, scrive il The Guardian. La tassa per i cani di Bolzano fa il giro del mondo, la pagheranno residenti e turisti: “Più sacchettini e aree animali” – Notizie.com Il motivo? Sta nella proposta, annunciata dall’assessore provinciale al Turismo della Provincia autonoma di Bolzano Luis Walcher, di introdurre, o meglio reintrodurre una tassa per i cani residenti e una tassa di soggiorno per i turisti a quattro zampe. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - La tassa per i cani di Bolzano fa il giro del mondo, la pagheranno residenti e turisti: “Più sacchettini e aree per animali”

In questa notizia si parla di: tassa - cani

A Bolzano arriva la tassa di soggiorno per i cani: 100 euro per i residenti, 1,5 euro per i turisti

Bolzano, dal 2026 i cani potrebbero pagare una tassa annuale e una di soggiorno

Tassa di soggiorno per i cani (residenti e non) a Bolzano. L’Enpa: “Animali trasformati in bancomat fiscali”

Tassa di soggiorno per cani finisce su Cnn e New York Times. 'Costerà portare i cani in città, come a Londra l'auto' #ANSA - X Vai su X

TASSA SUI CANI: SEMPRE PIÙ DIFFICILE L'APPROVAZIONE IN CONSIGLIO La proposta di una tassa sui cani in Alto Adige spacca la maggioranza e l'approvazione in Consiglio provinciale appare sempre più difficile. Intanto non si placano le polemiche tra i - facebook.com Vai su Facebook

Tassa di soggiorno per i cani (residenti e non) a Bolzano. L’Enpa: “Animali trasformati in bancomat fiscali” - Bolzano dice addio al Dna obbligatorio dei cani e reintroduce la tassa annuale per i residenti e un’imposta di soggiorno di 1,50 euro al giorno per i ... Secondo fanpage.it

A Bolzano i cani come turisti: arriva la tassa di soggiorno - I cani dei turisti saranno soggetti a una tassa di soggiorno e ce ne sarà anche una per i residenti. Lo riporta dilei.it