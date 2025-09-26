la surreale carriera di lindsey halligan che ora deve incriminare i rivali di trump

Dai contenziosi per infiltrazioni d’acqua nei tetti ai dossier della Cia e dell’Fbi. Nella storia della giurisprudenza americana poche carriere hanno fughe in avanti come quella di Lindsey Halligan, la nuova procuratrice degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia. Halligan ha trentasei anni, conta un paio di partecipazioni a Miss Colorado e ha studiato Legge in Florida. La sua breve esperienza da avvocata l’ha costruita su cause di piccola entità, quasi tutte risolte senza processo. I suoi clienti più frequenti erano le compagnie assicurative citate in giudizio da proprietari di case convinti di avere diritto a una copertura migliore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

