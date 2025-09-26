I l beauty look più recente di Bianca Balti è la sintesi perfetta tra coraggio e bellezza. Capelli tagliati corti e vibranti di energia, make?up che esalta la pelle e lo sguardo, manicure intensa a sottolineare la mano con classe. Giustamente, il mix impeccabile si prende tutta la scena alla sfilata Primavera Estate 2026 di Fendi. Fendi accende la passerella della Milano Fashion Week con leggerezza e colore X Bianca Balti: la più bella della Milano Fashion Week. Milano, nel front row della sfilata Fendi Primavera-Estate 2026, tutti gli occhi sono per la top model 40enne che incanta tutti con il suo charme innato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La supermodella 40enne ci regala una splendida ispirazione per un beauty look autunnale super comodo, ma tremendamente chic