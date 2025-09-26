La sua musica è ispirata da grandi maestri come Montgomery e Benson | Mangione sul palco del Miles Davis
Toti Mangione, noto nel panorama musicale palermitano per il suo fraseggio raffinato e profondamente ispirato da grandi maestri come Wes Montgomery e George Benson, porta sul palco del Miles Davis tutta la sua passione per il jazz.Ha affinato il suo percorso artistico frequentando i corsi di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
"Woodstock beach festival", quattro giorni di musica ispirata al celebre festival del 1969
'Ascension' è il diciassettesimo album dei Paradise Lost e può essere considerato a tutti gli effetti tra i migliori lavori degli albionici, autori di una prova matura, grazie a una musica ispirata e a una interpretazione intensa.