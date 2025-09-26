La strategia Usa cambia rotta | la ‘minaccia cinese’ non è più la priorità

di Giacomo Gabellini Lo scorso 5 settembre, Politico scriveva che la bozza della National Defense Strategy per il 2025 attribuisce la priorità alla tutela degli interessi statunitensi nell’emisfero occidentale rispetto alla gestione della “minaccia cinese”. Lo avrebbero confidato alla nota rivista ben tre funzionari statunitensi dotati di accesso al testo completo, in cui si delineano i contorni di un “ripiegamento strategico” che dovrebbe trovare riscontro anche in altri due documenti chiave di imminente pubblicazione. Vale a dire il Global Posture Review, che definisce il posizionamento delle forze militari statunitensi a livello planetario, e il Missile Defense Review, in cui si illustra la collocazione dei vari sistemi statunitensi di difesa aerea e si forniscono raccomandazioni circa il loro rischieramento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

