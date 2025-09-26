La strana rotta di Netanyahu | allunga il suo volo per New York evitando tutti i Paesi europei tranne Italia e Grecia

Lo “Wings of Zion”, l’aereo utilizzato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per i voli ufficiali, ha modificato la sua rotta abituale verso gli Stati Uniti, dove il premier è atteso per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e visitare la Casa Bianca, aggiungendo oltre 600 km alla sua rotta di volo abituale. Come si evince dalla rotta radar, infatti, il velivolo ha sorvolato la Grecia e sfiorato l’Italia, tra la Calabria e la Sardegna, evitando i cieli di diversi altri Paesi europei, in particolar modo quelli di Francia e Spagna. Secondo una fonte diplomatica, Parigi, in realtà, aveva autorizzato il volo, ma “alla fine hanno deciso di prendere un’altra rotta e non conosciamo il motivo”. 🔗 Leggi su Tpi.it

La strana rotta di Netanyahu: perché il suo volo per gli Usa ha evitato Francia e Spagna

strana rotta netanyahu allungaLa rotta insolita dell’aereo di Netanyahu, sorvola l’Italia ma evita la Francia - Potrebbe essere un tentativo di evitare problemi legati al mandato di arresto emesso nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale ... Riporta italiaoggi.it

