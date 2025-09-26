La strana rotta di Netanyahu | allunga il suo volo per New York evitando tutti i Paesi europei tranne Italia e Grecia
Lo “Wings of Zion”, l’aereo utilizzato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per i voli ufficiali, ha modificato la sua rotta abituale verso gli Stati Uniti, dove il premier è atteso per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e visitare la Casa Bianca, aggiungendo oltre 600 km alla sua rotta di volo abituale. Come si evince dalla rotta radar, infatti, il velivolo ha sorvolato la Grecia e sfiorato l’Italia, tra la Calabria e la Sardegna, evitando i cieli di diversi altri Paesi europei, in particolar modo quelli di Francia e Spagna. Secondo una fonte diplomatica, Parigi, in realtà, aveva autorizzato il volo, ma “alla fine hanno deciso di prendere un’altra rotta e non conosciamo il motivo”. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: strana - rotta
La strana rotta di Netanyahu: perché il suo volo per gli Usa ha evitato Francia e Spagna
La strana sorte del documentario in cui il giudice, il 21 maggio 1992, parlava dei rapporti tra il mafioso Mangano, Dell’Utri e Berlusconi - facebook.com Vai su Facebook
L'aereo del primo ministro israeliano ha aggiunto oltre 600 km alla sua rotta di volo abituale - L'aereo del primo ministro israeliano ha aggiunto oltre 600 km alla sua rotta di volo abituale ... Da tpi.it
La rotta insolita dell’aereo di Netanyahu, sorvola l’Italia ma evita la Francia - Potrebbe essere un tentativo di evitare problemi legati al mandato di arresto emesso nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale ... Riporta italiaoggi.it