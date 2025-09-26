La strada provinciale 207 invasa dai rifiuti e manto dissestato
La Strada Provinciale 207, importante arteria viaria del Catanese, invasa dai rifiuti che non permettono la circolazione e la sicurezza di chi la percorre. Il consigliere metropolitano e capogruppo della Lega, Ruggero Strano, lancia l'allarme inviando una nota al sindaco metropolitano Enrico.
La provinciale ad Appignano invasa da frane - Franano i calanchi sulla provinciale 220, nel territorio di Appignano del Tronto, la Provincia chiude la strada.