La strada provinciale 207 invasa dai rifiuti e manto dissestato

Cataniatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Strada Provinciale 207, importante arteria viaria del Catanese, invasa dai rifiuti che non permettono la circolazione e la sicurezza di chi la percorre. Il consigliere metropolitano e capogruppo della Lega, Ruggero Strano, lancia l’allarme inviando una nota al sindaco metropolitano Enrico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

