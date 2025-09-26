La strada per Brunate bloccata da una voragine i residenti temono di restare isolati

Quicomo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una segnalazione con foto arrivata in redazione racconta l’ennesima criticità sul versante di Brunate: la strada per salire a Brunate risulta bloccata da una voragine, con automobilisti e residenti comprensibilmente preoccupati a spostarsi. Nello stesso messaggio il lettore riferisce che anche. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: strada - brunate

