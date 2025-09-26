La strada per Brunate bloccata da una voragine i residenti temono di restare isolati
Una segnalazione con foto arrivata in redazione racconta l’ennesima criticità sul versante di Brunate: la strada per salire a Brunate risulta bloccata da una voragine, con automobilisti e residenti comprensibilmente preoccupati a spostarsi. Nello stesso messaggio il lettore riferisce che anche. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: strada - brunate
“Il mio primo incontro con Brunate è stato avvolto da una fitta nebbia. Questa esperienza fisica è diventata il punto di partenza del progetto, un invito a considerare la percezione non solo come visione, ma come flusso di tempo.” - Aiko Shimotsuma Con “Sleep - facebook.com Vai su Facebook
Si apre una voragine sulla Provinciale 203: strada chiusa fino a lunedì 8 settembre - Noviglio, 4 settembre 2025 – Si è aperta una voragine lungo la Sp 203: la strada resterà chiusa fino a lunedì mattina. ilgiorno.it scrive