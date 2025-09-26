La storia di Nicholas Deplano il 24enne nato senza braccia che ha potuto prendere la patente di guida

Voleva la massima indipendenza e l’ha ottenuta. Nicholas Deplano, 24enne della provincia di Imperia nato senza braccia, potrà guidare la macchina. Userà i piedi per stare al volante di una Kia Picanto modificata, con il cambio automatico. «È un traguardo che arriva dopo una preparazione di sei anni, soprattutto a causa della burocrazia», ha spiegato il ragazzo al Secolo XIX. Per preparare l’utilitaria sono serviti più di 2 anni e 9mila euro, poi le guide e l’incognita della commissione medica che non aveva mai esaminato un caso simile. «Abbiamo provato più soluzioni e alla fine abbiamo trovato quella ottimale. 🔗 Leggi su Open.online

