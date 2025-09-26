La storia del comandante di un' astronave che insieme a una bambina precipita su un pianeta popolato di dinosauri

A metà strada fra Jurassic Park e Il pianeta delle scimmie. Stasera alle 21.20 in prima tv s u Rai 2 va in onda 65 – Fuga dalla Terra con protagonista Adam Driver. Il film racconta l’incredibile avventura del comandante di un’astronave che si ritrova in un pianeta molto simile alla Terra ma abitato da feroci dinosauri. In quale pianeta è finito? Ma, soprattutto, r iuscirà a sopravvivere alle creature preistoriche? Adam Driver manda a quel paese uno spettatore che ha criticato “Ferrari” X Leggi anche › Adam Driver: “Ero un Marine, ora faccio il cattivo in Star Wars” 65 – Fuga dalla terra: la trama del film stasera 26 settembre in prima tv su Rai 2. 🔗 Leggi su Iodonna.it

