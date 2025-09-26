L’allenatore Roberto Breda spiazza tutti con una dichiarazione sulla Salernitana, mesi dopo il suo esonero In un’intervista riservata a TvPlay, il tecnico Roberto Breda ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla sua esperienza alla Salernitana. L’anno scorso, infatti, l’allenatore è stato chiamato a campionato in corso per salvare le sorti della piazza granata. A gennaio è ha raccolto l’eredità di Colantuono. Dopo pochi mesi, ad aprile, è stato sollevato dall’incarico a seguito delle tante sconfitte e pochi punti raccolti. Roberto Breda (TvPlay) La Salernitana non si è salvata. Ha vissuto un dramma sportivo, con il playout contro la Sampdoria. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “La stagione PEGGIORE della mia vita”, confessione shock dopo l’esonero