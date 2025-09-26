La stagione estiva a Mandello fa centro | 90 eventi e il nuovo Infopoint

Leccotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 90 eventi hanno caratterizzato la stagione estiva 2025 a Mandello del Lario. Il calendario mensile pubblicato dall’Amministrazione ha raccolto sia iniziative organizzate direttamente dal Comune, sia appuntamenti promossi da associazioni e realtà locali con il patrocinio comunale, offrendo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stagione - estiva

Arrivano segnali incoraggianti per la stagione estiva del turismo veronese

Scoperto nido di tartaruga marina: prima deposizione documentata della stagione estiva

Scoprire le strategie di marketing più efficaci per la stagione estiva

La stagione estiva a Mandello fa centro: 90 eventi e il nuovo Infopoint - La nuova struttura per le informazioni turistiche ha fatto registrare oltre 2. leccotoday.it scrive

Alle origini di Saliou Niang: l'infanzia a Lecco, l'europeo da protagonista e il debutto in Serie A. «È l'orgoglio di Mandello» - La rivelazione dell'Italbasket dopo la (fallimentare) spedizione europea: pronta la maglia della Virtus Bologna. Scrive milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Stagione Estiva Mandello Fa