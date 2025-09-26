la stagione del teatro petrella si fa in cinque

Favorire nuove forme di espressività e linguaggi artistici, guardando al presente. Al via la nuova stagione del teatro Petrella di Longiano, che ospiterà artisti come Paolo Rossi, Ascanio Celestini, Stefano Pilia degli Afterhours, Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini. Spazio, inoltre, al ritorno delle apprezzate rassegne ‘Ringrazia che sono una signora’, ‘Nessun dorma’ e ‘Sciroppo di teatro’. Novità della stagione la collaborazione con l’associazione ‘ Retropop Live ’, che si occuperà del festival musicale ‘Le colline del Leopardo’. Da ottobre a giugno il teatro ospiterà oltre quindici appuntamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

