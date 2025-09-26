La stagione 4 di the witcher | le parole di liam hemsworth sul geralt

il nuovo volto di geralt in the witcher: l’arrivo di liam hemsworth. La saga della serie televisiva The Witcher si prepara ad affrontare un importante cambiamento con la quarta stagione, che segnerà il debutto di Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt di Rivia. Dopo tre stagioni interpretate da Henry Cavill, la produzione ha deciso di affidare il personaggio all’attore australiano, suscitando reazioni contrastanti tra i fan. In questo articolo, verranno analizzati i dettagli del passaggio di consegne, le motivazioni dietro questa scelta e le aspettative per la nuova stagione. il passaggio di testimone: da cavill a hemsworth. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - La stagione 4 di the witcher: le parole di liam hemsworth sul geralt

