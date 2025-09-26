La squadra di Amazon Prime Video per seguire le partite dell’NBA in Italia

L’NBA approda su Prime Video, grazie a un accordo globale di 11 anni sui diritti media. Prime Video offre una copertura senza precedenti, accompagnata da una squadra di commentatori d’eccezione pronta a guidare gli spettatori in ogni momento della stagione. La squadra di telecronisti e commentatori Tre telecronisti si alterneranno al commento insieme a due . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

NBA su Prime Video: la squadra di commentatori italiani e le prime partite in programma - Prime Video porta l'NBA in Italia con un team di telecronisti d'eccezione e una doppia opzione audio che include anche le leggende del basket statunitense. Scrive hwupgrade.it

squadra amazon prime videoNBA su Prime Video: Mamoli, Trinchieri e Ambrosini al commento - L’ex capitano del Milan, già volto Prime Video per la Champions League, commenterà alcune partite come ospite speciale. Riporta msn.com

