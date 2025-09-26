La spinta di Colomba L’ex mister rossoblù | | Giovani e di carattere La strada è giusta

Il Bologna in questa stagione può fare bene perché, al di là di tutto, ha mantenuto il proprio progetto. Chiaro, ci sono stati dei cambiamenti, ma bisognerà aspettare e dare tempo alla squadra affinché si possa esprimere al meglio. Franco Colomba, ‘il Mister’ ospite a Bar Carlino, porta molto bene i suoi settant’anni. Diciassette li ha vissuti con la maglia del Bologna addosso, da calciatore. Uno da allenatore dei rossoblù. Un uomo simbolo della società, bolognese nell’anima, amato e stimato. La rudezza è sempre quella del centrocampista e l’analisi, rispondendo alle domande del giornalista Massimo Vitali, è lucida e risoluta: "Il Bologna in coppa prima dell’anno scorso era da secoli che non lo vedevamo: che emozioni – puntualizza il Mister –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

