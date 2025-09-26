La società segreta e l' algoritmo che fanno volare il Lens E quel filo rosso col Padova

La squadra francese è settima in Ligue 1 a quota nove, a tre lunghezze dal gruppo di testa che include anche il Psg campione d'Europa. I proprietari hanno anche il club italiano di Serie B. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

