La squadra francese è settima in Ligue 1 a quota nove, a tre lunghezze dal gruppo di testa che include anche il Psg campione d'Europa. I proprietari hanno anche il club italiano di Serie B. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La società segreta e l'algoritmo che fanno volare il Lens. E quel filo rosso col Padova...