La Slovacchia limita i diritti Lgbt+ e proclama la superiorità del diritto nazionale su quello europeo

Il Parlamento slovacco ha approvato oggi, venerdì 26 settembre, un emendamento costituzionale che riduce i diritti delle persone lgbt+ e stabilisce la supremazia del diritto nazionale su quello dell’Unione Europea. Il testo, passato con 90 voti favorevoli su 99 deputati presenti, su un totale di. 🔗 Leggi su Today.it

