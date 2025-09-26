La Slovacchia approva una riforma costituzionale che riconosce solo due generi | maschile e femminile

Il Parlamento slovacco ha approvato una riforma costituzionale che riconosce solo i generi maschile e femminile, introduce limiti alla transizione di genere e rafforza la tutela della famiglia tradizionale. Una svolta che ha suscitato reazioni opposte in tutta Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#Slovacchia - Il parlamento ha approvato un emendamento alla Costituzione del paese che: - sancisce che sono riconosciuti solo due generi, quello maschile e quello femminile; - vieta la possibilità della gestazione per altri; - include anche un impegno a - X Vai su X

Il parlamento slovacco approva un emendamento che limita i diritti delle persone lgbt+ - Il 26 settembre il parlamento slovacco ha approvato un emendamento costituzionale che limita i diritti delle persone lgbt+ e rivendica il primato del diritto nazionale su quello europeo. Segnala internazionale.it