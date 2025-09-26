La Slovacchia approva una riforma costituzionale che riconosce solo due generi | maschile e femminile

Il Parlamento slovacco ha approvato una riforma costituzionale che riconosce solo i generi maschile e femminile, introduce limiti alla transizione di genere e rafforza la tutela della famiglia tradizionale. Una svolta che ha suscitato reazioni opposte in tutta Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

slovacchia approva riforma costituzionaleLa Slovacchia approva una riforma costituzionale che riconosce solo due generi: maschio e femmina - Il Parlamento slovacco ha approvato una riforma costituzionale che riconosce solo i generi maschile e femminile, introduce limiti alla transizione di genere ... Secondo fanpage.it

slovacchia approva riforma costituzionaleIl parlamento slovacco approva un emendamento che limita i diritti delle persone lgbt+ - Il 26 settembre il parlamento slovacco ha approvato un emendamento costituzionale che limita i diritti delle persone lgbt+ e rivendica il primato del diritto nazionale su quello europeo. Segnala internazionale.it

