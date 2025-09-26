La sindaca Salis firma per una rete psicologica pubblica e gratuita

Genovatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha sottoscritto oggi la proposta di legge di iniziativa popolare “Diritto a Stare Bene”, che punta a istituire in Italia un servizio nazionale di psicologia pubblico e gratuito. L’iniziativa, lanciata a livello nazionale, ha come obiettivo il raggiungimento di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sindaca - salis

Basket italiano in lutto, il cordoglio della sindaca Salis per Marco Bonamico

Skymetro, il punto sulla decisione presa dalla sindaca Salis. Cosa succede ora | Video

"572 euro per viaggiare dall'aeroporto di Roma al Ministero": polemica per la missione romana della sindaca Salis

sindaca salis firma reteGenova, sindaca Salis firma per una rete psicologica pubblica: “La salute mentale è un diritto” - La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha firmato ufficialmente la proposta di legge di iniziativa popolare “Diritto a Stare Bene”, che punta a istituire un servizio nazionale di psicologia pubblico e ... Come scrive telenord.it

sindaca salis firma rete"Silvia Salis premier". Franceschini, Renzi, ma c'è anche l'ex ministro 5s, Spadafora. Rete e ambizioni della sindaca - Mediaset, editorialisti progressisti, registi, scoperta dall'attore Luca Bizzari (rifiutata, leggenda vuole da Forza Italia). Si legge su ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Sindaca Salis Firma Rete