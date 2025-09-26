La sindaca Carnevali scrive al Governo | Protezione per i partecipanti alla Flotilla tra loro anche un nostro concittadino
L’APPELLO. Nella lettera: «Vi chiediamo attenzione, supporto e impegno immediato affinché venga garantita la sicurezza dei partecipanti, tra i quali vi è anche un nostro concittadino». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
La sindaca Carnevali scrive al Governo: «Protezione per i partecipanti alla Flotilla, tra loro anche un nostro concittadino» - «Vi chiediamo attenzione, supporto e impegno per la sicurezza dei partecipanti, tra i quali vi è anche un nostro concittadino»
Flottilla, la sindaca di Bergamo scrive a Tajani: «Proteggetela e fate cessare le intimidazioni» - A bordo di una delle imbarcazioni attaccate martedì sera dai droni c'è anche il bergamasco Davide Crippa Anche rispondendo alle numerose sollecitazioni ricevute in questi giorni da cittadine e cittadi