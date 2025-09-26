La sindaca Carnevali scrive al Governo | Protezione per i partecipanti alla Flotilla tra loro anche un nostro concittadino

Ecodibergamo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’APPELLO. Nella lettera: «Vi chiediamo attenzione, supporto e impegno immediato affinché venga garantita la sicurezza dei partecipanti, tra i quali vi è anche un nostro concittadino». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

