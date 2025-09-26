La sfilata per raccontare la forza di chi vive in un Paese in guerra

Moda, educazione, diplomazia cultuale: c'è tutto questo nell'evento “Fashion for Freedom Mfw25”, in programma a Milano il 26 e 27 settembre. L'obiettivo? Trasformare la creatività in un linguaggio (universale) di libertà e resilienza. Una sfilata, ma anche un dialogo tra generazioni e culture. La. 🔗 Leggi su Milanotoday.it